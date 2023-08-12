Ratusan anak sekolah dasar dan taman kanak - kanak mengujungi pameran alutsista. Pameran yang di gelar di Markas Komando Korem 143 Haluoleo, Kendari, Sulteng berlangsung pada Sabtu (12/8/2023).

Alutsista yang ditampilkan dalam pameran guna mengedukasi anak sejak usia dini. Selain Belajar, ratusan murid sekolah dapat langsung memegang peralatan perang yang dipamerkan oleh TNI AD.

Pameran Alutsista ini di gelar selama sepekan dan terbuka untuk umum.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News