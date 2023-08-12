...

Hadiri Malam Puncak Pertunjukan BSBI, Menlu RI Beberkan Peranan Penting Alumni

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Sabtu 12 Agustus 2023 23:23 WIB
A A A
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, Program Beasiswa Pendidikan Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) sudah menghasilkan 1.024 alumni dari 83 negara. Para alumni BSBI memiliki sejumlah peran penting, salah satunya yakni sebagai Duta Seni Budaya Indonesia.
 
Hal itu disampaikannya saat menghadiri pertunjukan puncak BSBI di Lapangan Banteng, Jakarta (12/8). Sebagai informasi, BSBI merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Indonesia Channel (Inchan) 2023. Acara tersebut menampilkan gerak tari dan seni budaya Indonesia yang dibawakan 45 pemuda dari 32 negara.
 
Reporter: Riyan Rizki Roshali
Produser: Dinda Elita

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini