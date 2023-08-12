Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, Program Beasiswa Pendidikan Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) sudah menghasilkan 1.024 alumni dari 83 negara. Para alumni BSBI memiliki sejumlah peran penting, salah satunya yakni sebagai Duta Seni Budaya Indonesia.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri pertunjukan puncak BSBI di Lapangan Banteng, Jakarta (12/8). Sebagai informasi, BSBI merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Indonesia Channel (Inchan) 2023. Acara tersebut menampilkan gerak tari dan seni budaya Indonesia yang dibawakan 45 pemuda dari 32 negara.

