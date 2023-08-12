Harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung diusulkan sebesar Rp250 ribu, berlaku selama 3 tahun. Hal itu disampaikan oleh Dirut PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi. Menurutnya, tarif tersebut sama dengan tarif kereta api Argo Parahyangan relasi Gambir-Bandung.

Dia menjelaskan, tarif tersebut berlaku untuk kategori penumpang kelas 2. Sedangkan untuk yang VVIP, Dwiyana memastikan tidak ada harga subsidi. Dwiyana juga mengatakan, tarif tersebut sudah diusulkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Saat ini terus dijalankan proses uji coba kereta dengan kecepatan mencapai 350 km per jam.

