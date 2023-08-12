...

Berlaku Selama 3 Tahun, Berikut Tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Ikhsan Permana SP , Jurnalis · Sabtu 12 Agustus 2023 22:30 WIB
A A A
Harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung diusulkan sebesar Rp250 ribu, berlaku selama 3 tahun. Hal itu disampaikan oleh Dirut PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi. Menurutnya, tarif tersebut sama dengan tarif kereta api Argo Parahyangan relasi Gambir-Bandung.
 
Dia menjelaskan, tarif tersebut berlaku untuk kategori penumpang kelas 2. Sedangkan untuk yang VVIP, Dwiyana memastikan tidak ada harga subsidi. Dwiyana juga mengatakan, tarif tersebut sudah diusulkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Saat ini terus dijalankan proses uji coba kereta dengan kecepatan mencapai 350 km per jam.
 
Kontributor: Ikhsan Permana SP
Produser: Dinda Elita

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini