Dikabarkan hilang sejak 2 Agustus 2023, kakek di Tana Toraja, Sulsel, ditemukan tewas di hutan. Diduga, kakek tersebut tewas saat hendak pergi berkebun.

Korban ditemukan tergeletak di tengah hutan, di radius 6 km dari lokasi titik awal pencarian.

Proses evakuasi berlangsung dramatis karena Tim SAR gabungan harus melewati tebing dan semak belukar.

Jenazah korban langsung dibawa turun ke permukiman dan diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka.

