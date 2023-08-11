...

Highlight Bali United vs PSM Makassar Liga 1 2023-2024: Jungkalkan Juara Bertahan, Serdadu Tridatu Menang Comeback

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 11 Agustus 2023 17:46 WIB
Bali United meraih kemenangan dramatis 3-2 atas PSM Makassar pada pekan kedelapan Liga 1 2023-2024 yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (11/8/2023) sore.
 
Gol kemenangan tim berjuluk Serdadu Tridatu diciptakan masing-masing oleh Privat Mbarga (12) dan brace Ilija Spasojevic (75 dan 85). 
 
Sedangkan, gol PSM dicetak Rizky Eka (5) dan Yance Sayuri (41).
 
Tim Juku Eja harus bermain dengan sepuluh pemain usai Safrudin Tahar diganjar kartu merah akibat melanggar Novri Setiawan.
 
Raihan tiga poin ini membuat skuad asuhan Stefano Cugurra naik ke puncak klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan perolehan 14 poin.
 
