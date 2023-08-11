...

Ibu-Ibu jadi Korban Hipnotis Terekam CCTV di Pekanbaru, Uang Rp70 Juta Raib

Indra Yosserizal, Jurnalis · Jum'at 11 Agustus 2023 14:20 WIB
Video seorang ibu menjadi korban hipnotis terekam CCTV. Peristiwa terjadi di Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru, Riau.
 
Terlihat korban diikuti pria tak dikenal masuk ke kantor BKD Riau. Seorang wanita kemudian mengajak korban ke mobil dan dibawa pergi.
 
Tak lama berselang, mobil kembali dan korban diturunkan. Setelah sadar korban baru mengetahui uang Rp70 juta raib dari tabungan.
 
Jumat (10/8) polisi memburu pelaku yang diduga berjumlah empat orang.
 
Kontributor: Indra Yosserizal
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

