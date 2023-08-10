Cristiano Ronaldo mencetak gol penentu kemenangan, yang mengantarkan Al Nassr lolos ke final Piala Champions Klub Arab.
Ronaldo mencetak gol dari titik puitih menit 75 untuk memastikan timnya menang 1-0 atas wakil Irak Al Shorta.
Kapten timnas Portugal itu kini mengemas 4 gol di 4 laga beruntun bersama Faris Najd. Keberhasilan ini menorehkan sejarah bagi Al Nassr, yang pertama kalinya lolos ke final turnamen ini.
Produser: Andika Gesta
