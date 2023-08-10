Presiden Joko Widodo mengajak beberapa artis dan influencer untuk mencoba LRT Jabodebek, dari Stasiun Jatimulya menuju Stasiun Dukuh Atas di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (10/8/2023).
Sepanjang perjalanan LRT, Jokowi didampingi beberapa artis hingga influencer lain seperti Nirina Zubir, Reisa Broto Asmoro, Cak Lontong Chelsea Islan, Ayu Dewi, Widi AB3, Lukman Sardi, Aurelie Moeremans.
Producer : Erlangga Agung Asmoro
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow