Ingin mencoba hidangan legendaris dari warung Mak Beng yang ada di Bali. Anda bisa bisa datang ke Kampoeng Legenda, di Mall Ciputra untuk mencicipi sensasi hidangan dengan bumbu khas Bali.

Menu terlaris dari warung Mak Beng yaitu sup kepala ikan, dan ikan goreng. Dinikmati dengan sambal khusus yang punya cita rasa pedas segar karena campuran jeruk nipis

Selain Warung Mak Beng, berbagai deretan makanan legendaris dan otentik bisa anda temui mulai tanggal 9 hingga 20 Agustus, 2023 mendatang.

