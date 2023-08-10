Lahan kosong di Desa Talang Duku, Taman Rajo, Muarojambi, Jambi, terbakar. Api mulai terlihat pada Rabu (9/8) dan hingga Kamis (10/8) api masih berkobar. Dua helikopter water bombing yang dikerahkan belum sanggup atasi api.
Api bahkan makin berkobar karena angin kencang bertiup. Tim gabungan BPBD,TNI-Polri masih belum mampu meredam si jago merah.
Kontributor: Azhari Sultan Jambi
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow