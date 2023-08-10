Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau LRT Jabodebek, Kamis (10/8). Presiden naik dari Stasiun LRT Jatimulya Bekasi ke Dukuh Atas.
Jokowi didampingi sejumlah menteri, gubernur dan influencer. Jokowi tiba di Stasiun Jatimulya sekitar, pukul 08.47 WIB.
Presiden didampingi Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Mensesneg Pratikno. Influencer yang hadir antara lain Nirina Zubir, Reisa Broto Asmoro, Cak Lontong, Chelsea Islan, Ayu Dewi, Widi AB3, Lukman Sardi, Desta dan Wishnutama.
Reporter: Raka Dwi Novianto
Produser: B.Lilia Nova
