Sienna Kasyafani mantap mengenakan hijab. Awal mula keputusan Sienna ini, dikarenakan sekolah tak mengizinkan rambut berwarna. Sehingga, ia memutuskan untuk mengenakan hijab dibandingkan mengecat kembali rambutnya menjadi hitam.

Seiring berjalan waktu Sienna justru semakin nyaman mengenakan hijab bahkan saat berlibur ke Australia. Keputusan ini pun didukung oleh Marshanda dan Ben Kasyafani.

(mhd)

