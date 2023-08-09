Menko PMK Muhadjir Effendy mengingatkan Presiden Joko Widodo menegaskan untuk tidak main-main menghadapi fenomena El Nino. Diketahui, fenomena El Nino akan membawa dampak kekeringan bahkan BMKG memprediksi kekeringan tahun ini akan lebih panjang dibandingkan 3 tahun sebelumnya.

Presiden Jokowi selalu berpesan kepada menteri-menterinya untuk siap khususnya menjaga stok pangan, terutama beras.

