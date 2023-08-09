...

Keluarga Sultan Alfatih Resmi Laporkan Bali Tower ke Polda Metro Jaya

Irfan Maruf, Jurnalis · Rabu 09 Agustus 2023 20:47 WIB
A A A
PT Bali Towerindo (Bali Tower) Tbk resmi dipolisikan ke Polda Metro Jaya oleh pihak keluarga Sultan Rif'at Alfatih. Mereka melaporkan dugaan kelalaian yang mengakibatkan Sultan mengalami cedera berat.
 
Laporan ini bertujuan menjawab sanggahan dari Pihak PT Bali Tower yang menyebut kecelakaan yang dialami Sultan merupakan kecelakaan tunggal
 
Dari bukti yang dikumpulkan pihak keluarga, ditemukan adanya kelalaian soal kabel menjuntai di lokasi kecelakaan. Salah satu dokumen yang jadi bukti adalah 3 CCTV di lokasi milik Bali Tower yang sebelumnya diklaim tidak ada CCTV di lokasi kecelakaan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini