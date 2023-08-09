PT Bali Towerindo (Bali Tower) Tbk resmi dipolisikan ke Polda Metro Jaya oleh pihak keluarga Sultan Rif'at Alfatih. Mereka melaporkan dugaan kelalaian yang mengakibatkan Sultan mengalami cedera berat.

Laporan ini bertujuan menjawab sanggahan dari Pihak PT Bali Tower yang menyebut kecelakaan yang dialami Sultan merupakan kecelakaan tunggal

Dari bukti yang dikumpulkan pihak keluarga, ditemukan adanya kelalaian soal kabel menjuntai di lokasi kecelakaan. Salah satu dokumen yang jadi bukti adalah 3 CCTV di lokasi milik Bali Tower yang sebelumnya diklaim tidak ada CCTV di lokasi kecelakaan



