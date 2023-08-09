...

Sidang Kabinet Paripurna Digelar Hari Ini, Jajaran Menteri Tiba di Istana Merdeka

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Rabu 09 Agustus 2023 12:10 WIB
Sejumlah jajaran menteri dan pimpinan lembaga di Kabinet Indonesia Maju (KIM) tiba di Istana Merdeka, Jakpus, Rabu (9/8). Kehadiran para menteri dan pimpinan lembaga sudah terlihat sejak Pukul 10.00 WIB. 
 
Diketahui agenda hari ini untuk mengikuti Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden Jokowi. Sidang Kabinet Paripurna akan dilaksanakan pada pukul 10.30 WIB. Sejumlah menteri yang sudah hadir di antaranya Menkeu RI Sri Mulyani.
 
Kemudian Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menlu Retno Marsudi, Menpora Dito Ariotedjo.
 
