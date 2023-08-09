Dua jalur pendakian menuju Puncak ditutup akibat kebakaran puluhan hektare lahan di wilayah Perbukitan Gunung Rinjani. Kebakaran di wilayah Bukit Kondo yang merupakan jalur pendakian kian meluas, yang tadinya 76 hektare menjadi 135 hektare.

Penutupan 2 jalur pendakian dilakukan untuk keamanan pendaki, petugas gabungan bersama warga terus melakukan upaya pemadaman.

Kontributor: Rizka Anjani

Produser : Hendra Kambil

(fru)

