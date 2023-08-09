Kemarau panjang melanda sejumlah wilayah di Pamekasan, Madura, Jatim. Salah satunya di Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan.

Untuk mendapatkan air bersih warga harus berjalan kaki satu kilometer. Dengan membawa jeriken dan gerobak warga menuju sumber air. Mirisnya jalan yang dilalui bukan jalan yang mulus tapi berliku dan rusak.

Kontributor: Dedy Priyanto

Produser: B.Lilia Nova

