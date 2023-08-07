Sporting CP meluncurkan jersey spesial untuk memberikan penghargaan pada Cristiano Ronaldo.

Klub ibukota Portugal itu mengusung warna hitam dan emas yang terinspirasi momen awal kesuksesan sang megabintang 20 tahun silam. Saat itu bertepatan dengan pembukaan Stadion Jose Alvalade, Ronaldo tampil menghadapi Manchester United.

Demi menghormati lulusan terbaik akademi klub, nama CR7 disematkan di bagian dada sebelah kanan.

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

