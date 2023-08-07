Cristiano Ronaldo membuka skor saat Al Nassr kalahkan Raja Casablanca 3-1. Laga baru berjalan 17 menit, Ronaldo dengan dingin menuntaskan umpan Talisca. CR7 kini selalu mencetak gol di 3 laga terakhir.
Faris Najd kemudian menjauh lewat Sultan Al-Ghannam (29') dan aksi rekrutan anyar Seko Fofana (38').
Hasil ini membuat Al Nassr melaju ke babak semifinal
Piala Champions Klub Arab.
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.
(sfn)
