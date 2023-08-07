Ada momen menarik saat peresmian Indonesia Arena di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tampil memainkan drum bersama grup band Cokelat dengan membawakan lagu "Luka Lama"

Para penonton yang hadir pun nampak antusias memberikan dukungan saat Basuki bermain drum. Permainan drum Basuki pun tak luput dari perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden pun berkomentar tentang permainan drum Basuki

Reporter: Raka Novianto

Produser: Kristo Suryokusumo

