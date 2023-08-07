...

Seru! Menteri PUPR Main Drum Bareng Cokelat di Peresmian Indonesia Arena

Raka Novianto, Jurnalis · Senin 07 Agustus 2023 18:58 WIB
Ada momen menarik saat peresmian Indonesia Arena di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta 
 
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tampil memainkan drum bersama grup band Cokelat dengan membawakan lagu "Luka Lama"
 
Para penonton yang hadir pun nampak antusias memberikan dukungan saat Basuki bermain drum. Permainan drum Basuki pun tak luput dari perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden pun berkomentar tentang permainan drum Basuki
 
Reporter: Raka Novianto
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

