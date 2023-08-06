Kejadian unik terjadi di Piala Liga 2023 yang mempertemukan Tigres UANL vs Vancouver Whitecaps.
Pada babak adu penalti, kiper Tigres Nahuel Guzman melakukan atraksi sulap sebelum pemain lawan mengeksekusi penalti. Hasilnya ia sukses mengagalkan tembakan 12 pas Ranko Veselinovic.
Berkat aksinya itu, Tigres menang adu penalti 5-3
dan berhak melaju ke babak 16 besar.
