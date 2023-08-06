Noa Lang rayakan trofi Johan Cruijff bersama seorang suporter cilik. Lang tampil jadi penentu kemenangan PSV Eindhoven atas Feyenoord 1-0.

Pemain yang baru direkrut dari Club Brugge itu langsung mencetak gol dan mempersembahkan trofi pada laga debutnya. Keberhasilan ini membuat PSV jadi klub paling sukses di gelaran Piala Johan Cruijff dengan 14 kali.

