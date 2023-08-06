...

Respek! Penentu Juara PSV Ajak Suporter Cilik Rayakan Trofi Johan Cruijff

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 06 Agustus 2023 17:45 WIB
Noa Lang rayakan trofi Johan Cruijff bersama seorang suporter cilik. Lang tampil jadi penentu kemenangan PSV Eindhoven atas Feyenoord 1-0.
 
Pemain yang baru direkrut dari Club Brugge itu langsung mencetak gol dan mempersembahkan trofi pada laga debutnya. Keberhasilan ini membuat PSV jadi klub paling sukses di gelaran Piala Johan Cruijff dengan 14 kali.
 
Produser: Andika Gesta
Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

