Grand Carnival menjadi puncak acara perhelatan Jember Fashion Carnaval 2023. Diikuti oleh ratusan talenta dari dalam negeri dan luar Indonesia.

Jutaan mata menyaksikan langsung gelaran busana dibalut dengan tema ruang waktu. Dimulai dari Jalan Sudirman hingga Jalan Gajah Mada, Jember menjadi runaway dengan panjang mencapai 3 kilometer.

Selebritis Tanah Air pun ikut serta tampil dalam busana yang spetakuler. Prilly Latuconsina dan Yuki Kato ikut memeriahkan pagelaran Grand Carnival JFC 2023.

Reporter : Bambang Sugiarto

Producer : Erlangga Agung Asmoro

