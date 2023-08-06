...

Grand Carnival jadi Puncak Acara Perhelatan Jember Fashion Carnaval 2023

Bambang Sugiarto, Jurnalis · Minggu 06 Agustus 2023 19:00 WIB
Grand Carnival menjadi puncak acara perhelatan Jember Fashion Carnaval 2023. Diikuti oleh ratusan talenta dari dalam negeri dan luar Indonesia.
 
Jutaan mata menyaksikan langsung gelaran busana dibalut dengan tema ruang waktu. Dimulai dari Jalan Sudirman hingga Jalan Gajah Mada, Jember menjadi runaway dengan panjang mencapai 3 kilometer.
 
Selebritis Tanah Air pun ikut serta tampil dalam busana yang spetakuler. Prilly Latuconsina dan Yuki Kato ikut memeriahkan pagelaran Grand Carnival JFC 2023.
 
Reporter : Bambang Sugiarto
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(fru)

