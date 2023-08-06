...

Bali Fashion Trend 2023 Hadir Kembali dengan Wastra Masa Kini, Usai 3 Tahun Vakum

Erlangga Agung Asmoro, Jurnalis · Minggu 06 Agustus 2023 15:00 WIB
Bali Fashion Trend (BFT) kembali digelar usai terhenti sekitar 3 tahun akibat pandemi Covid-19. Memasuki era baru industri fashion 5.0, Bali Fashion Trend Mengusung tema Revival.
 
Runaway BFT 2023 didominasi deretan wastra yang dikreasikan sangat stylish dari karya-karya kreatif 14 desainer dan jenama. Desainer dan jenama tersebut antara lain Yurita Fuji x Kanya Official, Putri Anjani by PranaLiving, Rumah Kebaya Vielga x Miss Mysa Accessories, dan Diva Dinata.

