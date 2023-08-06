Bali Fashion Trend (BFT) kembali digelar usai terhenti sekitar 3 tahun akibat pandemi Covid-19. Memasuki era baru industri fashion 5.0, Bali Fashion Trend Mengusung tema Revival.

Runaway BFT 2023 didominasi deretan wastra yang dikreasikan sangat stylish dari karya-karya kreatif 14 desainer dan jenama. Desainer dan jenama tersebut antara lain Yurita Fuji x Kanya Official, Putri Anjani by PranaLiving, Rumah Kebaya Vielga x Miss Mysa Accessories, dan Diva Dinata.

