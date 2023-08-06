...

Tinggi Peminat, Perlombaan Panahan Di Sidoarjo Diikuti Ratusan Peserta Berbagai Daerah

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 06 Agustus 2023 22:47 WIB
Sidoarjo, Jawa Timur - Ratusan pemanah dari berbagai daerah di Indonesia
tampak antusias mengikuti perlombaan panahan Piala Bupati Sidoarjo 2023. Tercatat 500 atlet panahan mengikuti kejuaraan yang baru pertama kali digelar di Sidoarjo ini.
 
Berlangsung di GOR Jenggolo Sidoarjo, ajang ini digelar sebagai upaya mengenalkan dan mempopulerkan olah raga panahan di masyarakat.
 
Selain mempertandingkan atlet dari kelompok usia, perlombaan ini juga dipertandingkan dalam beberapa kategori. Mulai dari standard bow, compound, recurve, hingga paralon untuk standar pemula.
 
Melalui perlombaan ini, harapannya regenerasi atlet-atlet panahan dapat terus berjalan. Selain itu, minat tinggi dari peserta juga membuat ajang ini dijadikan sebagai persiapan jelang PORPROV JATIM pada 9-16 September mendatang.
 
Kontributor: Pramono Putra
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

Berita Terkait

