...

Borong 6 Emas, Blora Juara Umum Angkat Besi PORPROV JATENG XVI 2023

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 06 Agustus 2023 21:53 WIB
A A A
Blora, Jawa Tengah - Tim angkat besi kabupaten Blora sukses meraih juara umum pada PORPROV JATENG XVI 2023. Tuan rumah berhasil menggondol 6 medali emas dalam pertandingan yang digelar di GOR Mustika Blora dari Jumat (4/8/2023) hingga Minggu (6/8/204).
 
Dua medali emas masing-masing disumbangkan atlet nasional, Muhammad Yasin dan Siti Nafisal Hariroh. Empat emas lainnya masing-masing disumbangkan lifter-lifter pendatang baru. Salah satunya Aril Satria Pratama asal kecamatan Jepon, yang bangga dan senang dengan prestasi debutnya. 
 
Bupati Blora, H Arief Rohman menyerahkan langsung penyerahan medali pada para atlet. Ia menyebut kesuksesan ini bisa memotivasi 
atlet-atlet lain untuk berprestasi. 
 
------------------------------------------
 
Kontributor: Heri Purnomo
Produser: Andika Gesta

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini