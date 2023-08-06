Blora, Jawa Tengah - Tim angkat besi kabupaten Blora sukses meraih juara umum pada PORPROV JATENG XVI 2023. Tuan rumah berhasil menggondol 6 medali emas dalam pertandingan yang digelar di GOR Mustika Blora dari Jumat (4/8/2023) hingga Minggu (6/8/204).

Dua medali emas masing-masing disumbangkan atlet nasional, Muhammad Yasin dan Siti Nafisal Hariroh. Empat emas lainnya masing-masing disumbangkan lifter-lifter pendatang baru. Salah satunya Aril Satria Pratama asal kecamatan Jepon, yang bangga dan senang dengan prestasi debutnya.

Bupati Blora, H Arief Rohman menyerahkan langsung penyerahan medali pada para atlet. Ia menyebut kesuksesan ini bisa memotivasi

atlet-atlet lain untuk berprestasi.

Kontributor: Heri Purnomo

Produser: Andika Gesta

(sfn)

