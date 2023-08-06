Bagian kepala korban mutilasi yang ditemukan di Desa Japanan, Jombang, masih belum ditemukan, Minggu (6/8) pagi. Sementara, potongan jasad korban yang telah ditemukan, sudah dibawa ke RSUD Jombang.

Usai diautopsi, terungkap bahwa korban mutilasi itu berjenis kelamin perempuan. Korban diperkirakan berusia 25 tahun dengan tinggi badan sekira 150 sentimeter. Tim medis juga memperkirakan, korban tewas sejak dua pekan lalu.

Hingga kini polisi masih belum dapat mengungkap identitas potongan jasad tersebut.

Kontributor: Mukhtar Bagus

Produser: Akira Aulia W

(fru)

