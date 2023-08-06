...

Siap Menangkan Ganjar Pranowo di Jabar, 4 Partai Politik Mulai Konsolidasi

Juhpita Meilana, Jurnalis · Minggu 06 Agustus 2023 09:10 WIB
Empat partai politik pengusung Ganjar Pranowo menggelar rapat konsolidasi di Kota Bandung, Sabtu (5/8). Tujuannya untuk pemenangan Ganjar Pranowo di Jawa Barat sebagai bacapres 2024.
 
Empat partai itu terdiri dari PDIP Jabar, PPP, Hanura, dan Perindo. Dalam rapat itu, masing-masing pimpinan partai menyampaikan kelebihan dan kekurangan setiap daerah.
 
Diketahui, elektabilitas Ganjar sebelum dideklarasi empat parpol yakni 13%. Namun, menurut survei SRMC sejak tiga bulan terakhir naik menjadi 21,5%.
 
