Empat partai politik pengusung Ganjar Pranowo menggelar rapat konsolidasi di Kota Bandung, Sabtu (5/8). Tujuannya untuk pemenangan Ganjar Pranowo di Jawa Barat sebagai bacapres 2024.

Empat partai itu terdiri dari PDIP Jabar, PPP, Hanura, dan Perindo. Dalam rapat itu, masing-masing pimpinan partai menyampaikan kelebihan dan kekurangan setiap daerah.

Diketahui, elektabilitas Ganjar sebelum dideklarasi empat parpol yakni 13%. Namun, menurut survei SRMC sejak tiga bulan terakhir naik menjadi 21,5%.

