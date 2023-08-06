Kepergian Muhammad Naufal tentu membuat hati kedua orang tuanya hancur. Apalagi Naufal dikenal sebagai anak yang cerdas dan pendiam.

Ibu korban, Elfira Rustina terpukul atas kasus yang merenggut nyawa anaknya itu. Ia menceritakan saat-saat terakhir bersama mendiang anaknya sebelum tewas.

Sebelumnya, Muhammad Naufal dikebumikan di TPU Kelurahan Jogoyudan, Lumajang. Ia merupakan mahasiswa UI korban pembunuhan keji seniornya di Depok, Rabu (2/8).

Kontributor: Yayan Nugroho

Produser: Akira Aulia W

(fru)

