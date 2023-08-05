Lazio resmi mendatangkan pemain asal Jepang, Daichi Kamada. Gelandang 27 tahun itu bergabung dengan Lazio dengan status bebas transfer. Ia dikontrak selama dua tahun dengan opsi perpanjangan selama setahun.

Sebelumnya, Kamada membela Eintracht Frankfurt sejak 2017. Selama di Jerman, dirinya berhasil mencetak 40 gol dan 33 assist dalam 179 laga di semua kompetisi.

kehadiran Daichi Kamada meneruskan tradisi pemain Jepang yang bermain di Negara Pizza Kamada menjadi pemain asal Jepang ke-13 yang bermain di pentas Liga Italia.

