Warga Makassar Serbu Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan untuk Bikin Paspor

Leo Muhammad Nur, Jurnalis · Sabtu 05 Agustus 2023 21:15 WIB
Sejumlah warga di Kota Makassar berbondong–bondong membuat paspor di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Layanan Paspor Merdeka ini, bertujuan memudahkan masyarakat dalam mengurus paspor di hari libur.
 
Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan hari jadi Kemenkumham ke-78 dan HUT ke-354 Sulawesi Selatan. Kantor Imigrasi kelas I TPI Makassar bekerja sama dengan Pemprov Sulawesi Selatan dalam mewujudkan kegiatan ini. 
 
Petugas telah menyiapkan 200 kuota paspor bagi masyarakat dalam pelayanan paspor ini. Meski dilaksanakan di hari libur, pihak imigrasi memastikan semua prosedur yang dijalankan tetap sama.
 
Kontributor: Leo Muhammad Nur
Produser: Dinda Elita

(fru)

