Anggota dan kader Partai Persatuan Indonesia (Perindo) selalu menunjukkan Sayap Perindo saat berfoto. Tanda populer itu berupa menempelkan dan menyilangkan ibu jari dengan telunjuk, sehingga terlihat seperti sayap.

“Ini tanda Sayap Partai Perindo. Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera,” ujar Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT), seraya membagikan video Sayap Perindo pada laman Instagram miliknya, Sabtu (5/8/2023).

Partai Perindo untuk Indonesia sejahtera.

