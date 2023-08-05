...

Jelang 17 Agustus, Pemerintah Desa Blora Bersama Polisi Sosialisasi Pemasangan Bendera Merah Putih

Heri Purnomo, Jurnalis · Sabtu 05 Agustus 2023 20:45 WIB
Pemerintah Desa dibantu polisi menggelar razia pemasangan bendera merah putih di Blora. Sejumlah warga yang belum memasang bendera diminta petugas untuk segera memasang.
 
Petugas juga memberi bendera merah putih gratis bagi warga yang tidak memiliki bendera. Aturan pemasangan bendera merah putih jelang Hari Kemerdekaan tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Kegiatan ini juga dilakukan petugas untuk menggugah rasa nasionalisme warga.
 
Sebagian warga mengaku belum sempat memasang bendera karena lupa dan sibuk. Petugas pun membantu warga untuk memasangkan bendera di depan rumah.

