Pengakuan Paman MNZ, Pelaku Pembunuhan Mahasiswa UI Sudah Dianggap Abang Asuh

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Sabtu 05 Agustus 2023 16:30 WIB
Perwakilan pihak keluarga korban MNZ (19) mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI) yang tewas ditikam senior berinisial AAB (23) di kamar indekos, Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat yakni Faiz Rafsanjani mengatakan bahwa korban dan pelaku memiliki kedekatan sebagai 'abang asuh' di Universitas. Hal ini disampaikan saat ditemui di Mapolres Metro Depok, Sabtu (5/8/2023).
 
Faiz menyebut pelaku AAB dianggap abang asuh dikarenakan korban MNZ berasal dari kampung dan sendiri merantau.
 
Sebagai informasi, AAB nekat menikam korban MNZ diduga dengan motif terlilit tunggakan bayar kos hingga pinjaman online (pinjol). Pelaku pun sempat mencuri sejumlah barang pribadi milik korban mulai dari Laptop MacBook, Hp Iphone hingga dompet.
 
Reporter : Muhammad Refi Sandi
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

