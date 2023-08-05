Perwakilan pihak keluarga korban MNZ (19) mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI) yang tewas ditikam senior berinisial AAB (23) di kamar indekos, Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat yakni Faiz Rafsanjani mengatakan bahwa korban dan pelaku memiliki kedekatan sebagai 'abang asuh' di Universitas. Hal ini disampaikan saat ditemui di Mapolres Metro Depok, Sabtu (5/8/2023).

Faiz menyebut pelaku AAB dianggap abang asuh dikarenakan korban MNZ berasal dari kampung dan sendiri merantau.

Sebagai informasi, AAB nekat menikam korban MNZ diduga dengan motif terlilit tunggakan bayar kos hingga pinjaman online (pinjol). Pelaku pun sempat mencuri sejumlah barang pribadi milik korban mulai dari Laptop MacBook, Hp Iphone hingga dompet.

