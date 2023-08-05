...

Keluarga Mahasiswi UI Korban Pembunuhan Bersiap Sambut Kedatangan Jenazah di Lumajang

Yayan Nugroho, Jurnalis · Sabtu 05 Agustus 2023 13:39 WIB
Keluarga mahasiswa UI, MNZ (19) di Lumajang bersiap menyambut jenazah. Hari ini, Sabtu (5/8) di rumah duka telah terpasang tenda untuk pelayat.
 
Lokasi rumah duka terlihat sibuk dengan persiapan penyambutan jenazah. Rumah duka di Jalan PB Sudirman, Tompokersan, Lumajang, Jatim. Jenazah diperkirakan tiba siang ini dan akan dimakamkan di TPU setempat.
 
MNZ ditemukan tewas terbungkus plastik hitam di kamar kos Beji, Depok. Pelaku diduga seniornya inisial AAB (23) modus terlilit pinjaman online.
 
Reporter: Yayan Nugroho
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

