Pelaku pembunuh mahasiswa UI, MNZ (19) terancam hukuman mati. Pelaku inisial AAB (23) membunuh korban diperkirakan pada Rabu (2/8). Jenazah korban dibungkus plastik hitam ditemukan di bawah kolong tempat tidur.

AAB terjerat hukuman mati dengan Pasal 340 Jo 338 KUHP dan 365 ayat 3 KUHP. Pelaku AAB sempat belajar dari Youtube bagaimana cara membunuh.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News