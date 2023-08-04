Trofi Naismith FIBA World Cup 2023 telah tiba di Jakarta. Trofi berlapis emas itu diletakkan di Lapangan Banteng pada hari ini, Jumat (4/8/2023).

Nantinya trofi tersebut akan diarak keliling ibu kota selama tiga hari. Hal ini disampaikan langsung oleh Head Marketing LOC, Stephen Walangitang, dalam konferensi pers di Jakarta. Nantinya, masyarakat bisa berfoto dengan trofi tersebut untuk merasakan euforia Piala Dunia Basket.

FIBA World Cup 2023 sendiri nantinya akan digelar di Jakarta, mulai 25 Agustus - 3 September 2023.

Reporter : Basudiwa Supraja

Produser : Febry Rachadi

