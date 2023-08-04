Menko Polhukam Mahfud MD tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjenguk Sultan Rifat Alfatih, Jumat(4/8)malam.

Sultan Rifat merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya yang menjadi korban terjerat kabel fiber optik di Jalan Antasari Raya, Jakarta Selatan, yang menyebabkan lehernya mengalami patah tenggorokan (fracture).

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memfasilitasi Sultan Rifat Alfatih untuk dirawat di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Reporter: Riana Rizkia

