Dua kelompok Ormas terlibat bentrok di Kabupaten Bekasi, Kamis (3/8). Bentrokan ratusan orang terjadi di Jalan RE Martadinata, Cikarang Utara, Bekasi.

Kedua kelompok saling serang dengan menggunakan sajam, batu dan bambu. Bentrok diduga akibat rebutan pengolahan sampah dari Pasar Cikarang.

Polisi yang turun ke TKP membubarkan bentrok dengan gas air mata. Saat ini, Jumat (4/8) ratusan polisi masih berjaga di lokasi.

Kontributor: Didit Junaidi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

