Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno turut mendukung bisnis pusat kreativitas yang dibangun oleh Cinta Laura. Dalam kesempatan ini pula, Cinta Laura merintis perusahaan bernama Cinta Paras Semesta.

Sandiaga menyoroti kreativitas Cinta Laura yang juga turut mengajak anak muda untuk mengeksplor bakat dan ide mereka. Sandiaga bahkan kagum dengan anak muda dan generasi milenial yang bisa turut mendorong perekonomian Tanah Air.

