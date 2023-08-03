Kampoeng Gallery merupakan tempat nongkrong berkonsep unik yang banyak diburu anak muda saat ini. Kafe yang berada di tengah barang-barang loak dan pakaian bekas ini berlokasi dikawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Makanan dan minuman yang ditawarkan cukup ramah kantong anak sekolah. Tidak heran rasanya para pengunjung hampir dipenuhi oleh beberapa murid sepulang sekolah.

Jenis sajian minuman dan makanan relatif murah dengan harga mulai dari Rp5 ribu untuk es teh manis dan hangat. Sementara itu, makanannya mulai dari Rp10 ribu untuk mi tanpa telur.

Soal kebersihan, tempat ini cukup bersih termasuk toiletnya.

Kampoeng Galeri berada di samping Stasiun Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Jam operasional kafe ini dimulai dari pukul 11.00 sampai 24.00 WIB.

