Sejumlah warga beramai-ramai melempar sampah ke truk Dinas Lingkungan Hidup di Prenggan, Kotagede, Yogyakarta. Truk sebelumnya sedang mengangkut sisa sampah yang ada di depo, sempat terjadi keributan kecil antara petugas dan warga.

Aksi sejumlah warga dilakukan akibat ditutupnya semua depo pembuangan sampah sementara di Kota Yogyakarta sehak tanggal 23 Juli 2023.

Dimasa darurat sampah, kapasitas Sampah Kota Yogyakarta yang dapat dibuang ke TPST Piyungan diberi batasan hanya 100 ton perhari sedangkan jumlah volume sampah mencapai 210 ton perhari.

