Gelar Razia Parkir Liar, Sudinhub Angkut Puluhan Motor dan Mobil di Penjaringan

Yohannes Tobing, Jurnalis · Kamis 03 Agustus 2023 18:37 WIB
Petugas Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar razia. Mereka mengangkut kendaraan roda dua dan roda empat yang parkir liar di wilayah Penjaringan, Kamis (3/8)
 
Sudinhub Jakut menggandeng TNI dan Polri untuk mengamankan puluhan motor dan mobil
 
Penindakan ini dilakukan atas laporan masyarakat sekitar yang mengeluhkan banyaknya parkir liar. Hal itu menyebabkan kondisi arus lalu lintas di sekitar lokasi kerapkali terganggu
 
Reporter: Yohannes Tobing
Produser: Dinda Elita

(rns)

