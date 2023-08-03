Petugas Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar razia. Mereka mengangkut kendaraan roda dua dan roda empat yang parkir liar di wilayah Penjaringan, Kamis (3/8)

Sudinhub Jakut menggandeng TNI dan Polri untuk mengamankan puluhan motor dan mobil

Penindakan ini dilakukan atas laporan masyarakat sekitar yang mengeluhkan banyaknya parkir liar. Hal itu menyebabkan kondisi arus lalu lintas di sekitar lokasi kerapkali terganggu

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Dinda Elita

(rns)

