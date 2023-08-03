...

Hendak Hadiri Diskusi, Rocky Gerung Diadang Massa di Yogyakarta

Gunanto Farhan, Jurnalis · Kamis 03 Agustus 2023 08:30 WIB
Massa Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) mengadang Rocky Gerung. Pengadangan dilakukan saat Rocky Gerung akan menghadiri sebuah acara diskusi. Lokasi sebuah kafe di Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, Rabu (2/8).
 
Massa membawa spanduk yang berisi menolak kedatangan Rocky Gerung. Rocky Gerung akan diskusi bersama Ketua KPK periode 2015-2019 Saut Situmorang. Massa menolak kehadiran pengamat politik itu terkait dugaan ujaran kebencian.
 
Ujaran Rocky Gerung juga dinilai rentan merusak persatuan bangsa. Acara diskusi kemudian dilanjutkan tanpa kehadiran Rocky Gerung.
 
Kontributor: Gunanto Farhan
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

