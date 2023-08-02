...

Unik! Keseruan Warga Tulangan Sidoarjo Ikuti Kejuaraan Bola Voli Terpal

Andika Gesta, Jurnalis · Rabu 02 Agustus 2023 23:50 WIB
A A A
SIDOARJO, JAWA TIMUR - Inilah suasana permainan bola voli terpal yang dimainkan sejumlah warga di desa Kepunten Tulungan, Sidoarjo, Jawa-Timur.
 
Permainan ini sama halnya dengan olahraga bola voli pada umumnya. Perbedaan hanya pada net permainan yang tertutup oleh terpal. Selain itu, bola voli terpal ini hanya dimainkan dengan jumlah 5 pemain untuk satu tim.
 
Permainan bola voli terpal ini menjadi salah satu cabor yang dilombakan dalam menyambut hari kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini