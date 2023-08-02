SIDOARJO, JAWA TIMUR - Inilah suasana permainan bola voli terpal yang dimainkan sejumlah warga di desa Kepunten Tulungan, Sidoarjo, Jawa-Timur.

Permainan ini sama halnya dengan olahraga bola voli pada umumnya. Perbedaan hanya pada net permainan yang tertutup oleh terpal. Selain itu, bola voli terpal ini hanya dimainkan dengan jumlah 5 pemain untuk satu tim.

Permainan bola voli terpal ini menjadi salah satu cabor yang dilombakan dalam menyambut hari kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang.

