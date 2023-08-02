...

Wali Kota Bogor Bima Arya Mutasi Puluhan Pejabat Disdik Usai Polemik PPDB

Furqon Munawar, Jurnalis · Rabu 02 Agustus 2023 22:38 WIB
Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan mutasi puluhan pejabat di Lingkungan Dinas Pendidikan. Langkah rotasi dilakukan menyusul polemik PPDB Online yang dialami peserta didik hampir di semua sekolah favorit di Kota Bogor.
 
Sementara, polisi telah menerima dan mendalami laporan adanya tindak pidana di balik kisruh PPBD Online. Saat ini, polisi telah memeriksa 24 saksi dan melibatkan pihak Inspektorat Pemkot Bogor.

(fru)

