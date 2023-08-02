...

Rocky Gerung Berikan Respon Usai Dirinya Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Septyantoro, Jurnalis · Rabu 02 Agustus 2023 21:29 WIB
Rocky Gerung tidak bergeming usai dilaporkan Relawan Indonesia Bersatu ke Polda Metro Jaya. Hal ini disampaikan Rocky usai menghadiri acara di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 
Di hadapan peserta acara, Rocky sempat mengutarakan alasannya yang berani memberikan kritik keras kepada Presiden.
 
Rocky menyebut dirinya kini menunggu proses hukum yang ada dan menyebut para relawan tersebut mempunyai hak untuk melaporkan dirinya.

