SMPS Al-Lathifi di Desa Banyukapah, Kedungdung, Sampang Madura, kekurangan ruang kelas. Puluhan siswa dan guru terpaksa belajar di gubuk penjual kopi dan di halaman teras rumah warga. Sekolah yang terletak di pelosok desa ini hanya memiliki empat kelas dan satu ruang guru

Sekolah ini masih belum memiliki perpustakaan, bahkan sebagian ruang sekolah terbuka tanpa jendela. Selain itu, untuk bisa sampai ke sekolah, para siswa juga harus menempuh jarak sekitar 4 Km dengan berjalan kaki

Siswa dan guru berharap agar pemerintah setempat memperhatikan nasib mereka, agar dapat belajar lebih nyaman

Kontributor: Fathor Rahman

Produser: Dinda Elita

(rns)

