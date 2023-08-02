...

Puluhan Guru dan Siswa di Madura Lakukan Kegiatan Belajar Mengajar di Teras Warga

Fathor Rahman, Jurnalis · Rabu 02 Agustus 2023 18:00 WIB
SMPS Al-Lathifi di Desa Banyukapah, Kedungdung, Sampang Madura, kekurangan ruang kelas. Puluhan siswa dan guru terpaksa belajar di gubuk penjual kopi dan di halaman teras rumah warga. Sekolah yang terletak di pelosok desa ini hanya memiliki empat kelas dan satu ruang guru
 
Sekolah ini masih belum memiliki perpustakaan, bahkan sebagian ruang sekolah terbuka tanpa jendela. Selain itu, untuk bisa sampai ke sekolah, para siswa juga harus menempuh jarak sekitar 4 Km dengan berjalan kaki
 
Siswa dan guru berharap agar pemerintah setempat memperhatikan nasib mereka, agar dapat belajar lebih nyaman
 
