Fabinho resmi diboyong Al Ittihad dari Liverpool senilai 46,7 juta euro. Uniknya sang gelandang dikenalkan bareng Harimau yang jadi maskot klub.

Ia dikontrak hingga 2026 dan ditaksir menerima gaji 25 juta euro setahun. Kehadiran Fabinho melengkapi kekuatan sang juara bertahan yang sudah lebih dulu mendatangkan Karim Benzema dan N'golo Kante.

