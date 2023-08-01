Rekrutan anyar Persib Bandung, Levy Madinda mengikuti latihan perdana di Gelora Bandung Lautan Api, Senin (31/7).
Gelandang asal Gabon ini tampak semringah berlatih bersama rekan-rekan barunya. Pemain 31 tahun ini sudah berada dalam kondisi fisik terbaik, dan siap untuk debut menghadapi Bali United (3/8).
Madinda melengkapi kuota asing Maung Bandung menggantikan Tyronne del Pino yang alami cedera panjang.
