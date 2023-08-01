...

Latihan Perdana Bersama Persib, Levy Madinda Siap Debut Lawan Bali United

Andika Gesta, Jurnalis · Selasa 01 Agustus 2023 16:04 WIB
Rekrutan anyar Persib Bandung, Levy Madinda mengikuti latihan perdana di Gelora Bandung Lautan Api, Senin (31/7).
 
Gelandang asal Gabon ini tampak semringah berlatih bersama rekan-rekan barunya.  Pemain 31 tahun ini sudah berada dalam kondisi fisik terbaik, dan siap untuk debut menghadapi Bali United (3/8).
 
Madinda melengkapi kuota asing Maung Bandung menggantikan Tyronne del Pino yang alami cedera panjang.
 
Produser: Andika Gesta
ve: Fani G.

(fru)

